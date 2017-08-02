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15:08  02 августа 2017 0

ОМОН на сургутский хлебозавод натравили чиновники

Клипарты. Сургут , омон, полиция, задержание
Росгвардия и МВД пришли в хлебозавод по просьбе мэрии СургутаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Проверка на МУП «Сургутский хлебозавод» проводится по обращению администрации города. С официальным заявлением об этом выступила мэрия.

В пресс-службе администрации отмечают, что следственные органы проводят проверку деятельности муниципального хлебозавода по официальному обращению мэрии. «Предприятие работает в штатном режиме, все работники находятся на своих местах, производственный процесс не остановлен, выпуск хлеба и хлебобулочных изделий производится в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало «URA.RU», на муниципальном хлебозаводе работают полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОНа. В МВД и Росгвардии пока не комментируют причины спецоперации. По неофициальным данным, силовики изымают документы. Ранее власти Сургута пытались приватизировать хлебозавод, а также муниципальный городской рынок, но Дума отклонила предложение чиновников.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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