Дмитрий Песков призвал СМИ руководствоваться данными министерства обороны, рассказывая о потерях России в Сирии.
Так пресс-секретарь президента России прокомментировал данные о сорока россиянах, погибших в Сирии с начала 2017 года. Эти сведения обнародовало ранее агентство Reuters.
«Данные поступают по линии Министерства обороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — приводит слова Пескова RT.
Он также отметил, что что если в Сирии действительно воюют добровольцы из России, то к Минобороны они не имеют никакого отношения, передает «Утро.ру».