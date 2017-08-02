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02 августа 2017
Главные новости Москвы
14:58  02 августа 2017 0

Песков призвал СМИ руководствоваться данными минобороны, рассказывая о потерях в Сирии

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Кремль прокомментировал сведения о сорока погибших в Сирии россиянахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Дмитрий Песков призвал СМИ руководствоваться данными министерства обороны, рассказывая о потерях России в Сирии.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал данные о сорока россиянах, погибших в Сирии с начала 2017 года. Эти сведения обнародовало ранее агентство Reuters.

«Данные поступают по линии Министерства обороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», — приводит слова Пескова RT.

Он также отметил, что что если в Сирии действительно воюют добровольцы из России, то к Минобороны они не имеют никакого отношения, передает «Утро.ру».

Наталья Володина
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