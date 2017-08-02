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02 августа 2017
Главные новости Москвы
15:22  02 августа 2017 13

Поликлиники изменят схему работы с пациентами. И лишатся скамеек

Евгений Боровик в МСЧ-70. Поликлиническое отделение. Екатеринбург, боровик евгений, регистратура, медицина, ольница, больница, поликлиника
Поликлиники должны изменить подход к пациентамФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство РФ утвердило проект, согласно которому поликлиники начнут работу по новой схеме. Нововведения должны сократить очереди, время записи на прием к специалисту, а также сроки прохождения диспансеризации.

Реализация проекта рассчитана на ближайшие шесть лет. Уже в 2018—2019 годах в двух сотнях поликлиник запустят пилотный проект, а к 2022 году данную модель будут применять около четырех тысяч поликлиник, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В рамках программы разработают систему мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать, насколько оперативно можно записаться к специалисту, и время ожидания медика при посещении медучреждения.

Кроме того, как уточняет портал «Русская планета», планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать «логистику пациентов» и перейти на электронный документооборот. Для пациентов в коридорах вместо скамеечек установят удобные кресла для ожидания прима.

Нина Калинина
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