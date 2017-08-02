Поликлиники изменят схему работы с пациентами. И лишатся скамеек

Правительство РФ утвердило проект, согласно которому поликлиники начнут работу по новой схеме. Нововведения должны сократить очереди, время записи на прием к специалисту, а также сроки прохождения диспансеризации.
Реализация проекта рассчитана на ближайшие шесть лет. Уже в 2018—2019 годах в двух сотнях поликлиник запустят пилотный проект, а к 2022 году данную модель будут применять около четырех тысяч поликлиник, сообщает «Федеральное агентство новостей».
В рамках программы разработают систему мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать, насколько оперативно можно записаться к специалисту, и время ожидания медика при посещении медучреждения.
Кроме того, как уточняет портал «Русская планета», планируется перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, оптимизировать «логистику пациентов» и перейти на электронный документооборот. Для пациентов в коридорах вместо скамеечек установят удобные кресла для ожидания прима.