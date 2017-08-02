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02 августа 2017
Главные новости Москвы
15:44  02 августа 2017 0

Руководитель штаба Навального осужден за нацистский флаг и фото в образе Гитлера

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
По мнению силовиков, сторонник оппозиционера пропагандировал нацистскую атрибутикуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ивановской области суд приговорил к штрафу руководителя избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Никиту Беркутова за демонстрацию нацисткой символики. Как выяснили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ, молодой человек выложил во «ВКонтакте» флаг нацистской Германии и разместил свои фотографии в образе Адольфа Гитлера.

По данным следствия, на снимках, выложенных в соцсети, оказался красный флаг со свастикой в белом кругу, который использовали фашисты Третьего рейха с 1935 по 1945 годы. Оперативники УМВД возбудили в отношении Беркутова дело об административном правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики).

1 августа суд Советского района города Иваново приговорил руководителя избирательного штаба Навального к штрафу в одну тысячу рублей.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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