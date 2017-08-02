Руководитель штаба Навального осужден за нацистский флаг и фото в образе Гитлера

В Ивановской области суд приговорил к штрафу руководителя избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Никиту Беркутова за демонстрацию нацисткой символики. Как выяснили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ, молодой человек выложил во «ВКонтакте» флаг нацистской Германии и разместил свои фотографии в образе Адольфа Гитлера.
По данным следствия, на снимках, выложенных в соцсети, оказался красный флаг со свастикой в белом кругу, который использовали фашисты Третьего рейха с 1935 по 1945 годы. Оперативники УМВД возбудили в отношении Беркутова дело об административном правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики).
1 августа суд Советского района города Иваново приговорил руководителя избирательного штаба Навального к штрафу в одну тысячу рублей.