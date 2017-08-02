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Главные новости Югры
17:38  02 августа 2017 0

В Югре за один месяц жертвами педофилов стали девять детей. Извращенцы мастурбируют во дворах и нападают в подъездах. ФОТОРОБОТ

Югорские правоохранители просят опознать мужчину, изнасиловавшего ребенка в одном из подъездов НижневартовскаФото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Югра переживает наплыв педофилов. С 28 июня по 30 июля в регионе произошло четыре инцидента, при которых извращенцы нападали и совращали несовершеннолетних. От действий злоумышленников пострадали 9 детей. В трех случаях местом событий становился Нижневартовск, в одном — Нягань. По данным СУ СК РФ по ХМАО-Югре, последний случай произошел в столице Самотлора. Мужчина напал на малолетнего ребенка в подъезде.

Преступление произошло 30 июля около 20:30 в подъезде дома по адресу: Менделеева, 10. Совершив насилие, злоумышленник скрылся. На основании показаний потерпевшего ребенка, которому менее 14 лет, был составлен фоторобот. Ведется розыск.

20 июля 73-летний пенсионер на детской площадке возле дома №1 по Комсомольскому проспекту демонстрировал свой половой орган троим малолетним девочкам. Эксгибиционист арестован, следствие проверяет пожилого жителя Нижневартовска на причастность к другим подобным преступлениям.

3 июля еще один любитель маленьких девочек из Нижневартовска показал гениталии двум несовершеннолетним. Дети изначально находились на площадке в районе улице Заводской. Одна из девочек зашла в подъезд, а другой мужчина преградил путь и стал демонстрировать свой половой орган. По версии следствия, преступление совершил местный житель 1988 года рождения. Обе девочки опознали мужчину. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «насильственные действия сексуального характера».

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Сведения о нападении педофилов приходят еженедельно

28 июня аналогичный случай произошел в Нягани, где в районе дома культуры «Юность» мужчина приставал к маленьким детям и напал с ножом на очевидца. По словам женщины, сумевшей заснять на видео мастурбирующего педофила, она услышала крики троих несовершеннолетних, и поспешила на помощь. Увидев югорчанку с камерой, мужчина попытался ударить ее ножом. До этого, по словам школьников, извращенец предлагал им вступить в интимную близость.

59-летний местный житель был доставлен в отдел полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По информации СКР, большое количество выявленных фактов педофилии не является каким-либо сезонным всплеском, а свидетельствует об изменении реакции общества на данную проблему. В недалеком прошлом многие подобные эпизоды оставались без огласки и соответствующего уголовного разбирательства.

«Раньше было не принято об этом говорить. Успокаивали себя: мол, ребенок сам все придумал. Сейчас сознание меняется. Родители сразу же сообщают в правоохранительные органы о подобных преступлениях. Мы в свою очередь просим общественность и СМИ помочь в поимке подозреваемых лиц», — комментирует источник агентства в ведомстве.

В адрес СУ СК РФ по ХМАО-Югре направлен запрос с просьбой предоставить официальную статистику такого рода преступлений.

Уголовный кодекс Российской Федерации предписывает за совершение «развратных действий в отношении малолетних» и «насильственных действий сексуального характера» до 20 лет лишения свободы.

Эльдар Булатов
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