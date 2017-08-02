Портал Life.ru объявил награду 50 тысяч рублей за видео с Алексеем Навальным, которое подтвердит его местонахождение. Ролики с оппозиционером принимаются в приложении LifeCorr, главное условие — подтвердить место, где находится оппозиционер.
«Пришлите видео с Алексеем Навальным, снятое вами или вашими друзьями сегодня в любой точке мира. Главное условие — дата и чтобы по видео было понятно, где оно снято — снимите вывеску отеля, заведения, учреждения где он был снят», — сообщается в задании.
Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков ранее опроверг данные о том, что его шеф уехал за границу. По словам Волкова, Навальный находится в Москве и никаких поездок в ближайшем будущем не планирует. По информации Life, помощник Навального и сам сейчас отдыхает на Кипре.
Издание с помощью активных читателей намерено опровергнуть информацию Волкова. Ранее портал разместил видео читателя, на котором Навальный вместе с супругой Юлией проходил регистрацию на международный рейс. Оппозиционера заметили в аэропорту утром, 28 июля, он улетел во Францию.
Во время предыдущего заграничного путешествия Навальный побывал в Испании — посетил Барселону, Мадрид, побывал во всемирно известной галерее Прадо, поужинал в некоторых самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.