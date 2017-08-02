{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
Главные новости Москвы
16:51  02 августа 2017 0

Ищите Навального во Франции и Москве. За видео с оппозиционером объявлена солидная награда

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
На Алексея Навального объявили видеоохотуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
все новости сюжета

Портал Life.ru объявил награду 50 тысяч рублей за видео с Алексеем Навальным, которое подтвердит его местонахождение. Ролики с оппозиционером принимаются в приложении LifeCorr, главное условие — подтвердить место, где находится оппозиционер.

«Пришлите видео с Алексеем Навальным, снятое вами или вашими друзьями сегодня в любой точке мира. Главное условие — дата и чтобы по видео было понятно, где оно снято — снимите вывеску отеля, заведения, учреждения где он был снят», — сообщается в задании.

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков ранее опроверг данные о том, что его шеф уехал за границу. По словам Волкова, Навальный находится в Москве и никаких поездок в ближайшем будущем не планирует. По информации Life, помощник Навального и сам сейчас отдыхает на Кипре.

Издание с помощью активных читателей намерено опровергнуть информацию Волкова. Ранее портал разместил видео читателя, на котором Навальный вместе с супругой Юлией проходил регистрацию на международный рейс. Оппозиционера заметили в аэропорту утром, 28 июля, он улетел во Францию.

Во время предыдущего заграничного путешествия Навальный побывал в Испании — посетил Барселону, Мадрид, побывал во всемирно известной галерее Прадо, поужинал в некоторых самых дорогих и респектабельных испанских ресторанах.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров