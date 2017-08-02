В смерти тобольского малыша, утонувшего в Иртыше, обвинили его родителей

В Тобольске будут судить родителей ребенка, который утонул во время пикника на берегу реки. Трагедия произошла второго июля. Малыша искали всю ночь, в итоге нашли на берегу реки его ботиночки. После водолазы достали из Иртыша и тело мальчика.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, родителей четырехлетнего мальчика обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что 2 июля 64-летний и 42-летняя родители-тоболяки отдыхали с четырехлетним сыном на правом берегу реки Иртыш, причем родители распивали спиртное. В итоге мать и отец не заметили, как мальчик отлучился и упал с берега в воду с высоты 90 метров. Эксперты обнаружили, что при падении малыш получил множественные повреждения головы. Сотрудники тобольского отдела СУ СКР направили материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
Ранее источник «URA.RU» в Тобольске сообщал, что на отдыхе на берегу Иртыша была большая компания, в которой было как минимум двое детей. Взрослые, напившись спиртного, уснули, а дети отправились гулять, и четырехлетний мальчик потерялся. Ребенок постарше принялся будить родителей, которые, проснувшись, бросились на поиски сына, однако самостоятельно найти его не сумели.