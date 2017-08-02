{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Тюменской области
17:29  02 августа 2017 0

В смерти тобольского малыша, утонувшего в Иртыше, обвинили его родителей

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Тобольские следователи передали дело прокуроруФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске будут судить родителей ребенка, который утонул во время пикника на берегу реки. Трагедия произошла второго июля. Малыша искали всю ночь, в итоге нашли на берегу реки его ботиночки. После водолазы достали из Иртыша и тело мальчика.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, родителей четырехлетнего мальчика обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что 2 июля 64-летний и 42-летняя родители-тоболяки отдыхали с четырехлетним сыном на правом берегу реки Иртыш, причем родители распивали спиртное. В итоге мать и отец не заметили, как мальчик отлучился и упал с берега в воду с высоты 90 метров. Эксперты обнаружили, что при падении малыш получил множественные повреждения головы. Сотрудники тобольского отдела СУ СКР направили материалы уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Ранее источник «URA.RU» в Тобольске сообщал, что на отдыхе на берегу Иртыша была большая компания, в которой было как минимум двое детей. Взрослые, напившись спиртного, уснули, а дети отправились гулять, и четырехлетний мальчик потерялся. Ребенок постарше принялся будить родителей, которые, проснувшись, бросились на поиски сына, однако самостоятельно найти его не сумели.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров