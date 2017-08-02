Свердловский обсуд в среду, 2 августа, разрешил бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу распоряжаться частью суммы на арестованных ранее счетах. При этом объем денег, который обвиняемый в коррупции экс-чиновник может снять, не разглашается, сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы суда Екатерина Масленникова.
Адвокаты Михаила Юревича обжаловали два решения Ленинского райсуда Екатеринбурга. Они просили признать незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора, но получили отказ. Вторая апелляция подана на арест денег на счетах обвиняемого. И здесь уже решение нижестоящей инстанции было изменено. «Свердловский облсуд с учетом принципа соразмерности установил запрет на распоряжение деньгами на 3 счетах в различных банках, ограничив сумму, в пределах которой возможно проведение расходных операций», — объяснила Екатерина Масленникова.
Всего были арестованы счета и имущество Юревича на 3,4 млрд рублей. Следователи объяснили это тем, что деньги могут пойти на покрытие штрафа в случае обвинительного приговора. В Верховном суде РФ, где принята жалоба на решение Свердловского облсуда о заочном аресте экс-губернатора, заседание еще не назначено.
По делу Михаила Юревича обвинения в посредничестве в передаче взяток предъявлены Маргарите Бутаковой, теще депутата Госдумы Вадима Белоусова, и директору московского представительства агрохолдинга «Макфа» Андрею Чуркину. Последний находится в СИЗО челябинского УФСБ, Бутакова — под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела ведет четвертое следственное управление СК РФ в Екатеринбурге. По словам адвокатов, Михаил Юревич находится в Лондоне. Сам экс-губернатор отрицает вину.