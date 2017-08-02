{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
29 июля 2017
28 июля 2017
19:02  02 августа 2017 0

Пермячку оказались отправлять в колонию за убийство своего ребенка

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Женщина родила здоровую дочь и утопила ее в ваннеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мать двоих детей утопила собственную новорожденную дочь в ванной у подруги. За это суд назначил женщине четыре года ограничения свободы.

Женщина, у которой уже были двое детей, скрывала нежелательную беременность от своих родственников. Третьего ребенка она не хотела в силу сложного материального положения. Пермячка приехала в гости к своей знакомой, выпила и спровоцировала преждевременные роды. Она родила крепкую здоровую дочь, затем утопила ее в ванне. Тело младенца женщина сложила в пакет и спрятала в гараже.

В отношении детоубийцы возбудили уголовное дело. «Пермячка полностью признала свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил», — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров