Пермячку оказались отправлять в колонию за убийство своего ребенка

Мать двоих детей утопила собственную новорожденную дочь в ванной у подруги. За это суд назначил женщине четыре года ограничения свободы.
Женщина, у которой уже были двое детей, скрывала нежелательную беременность от своих родственников. Третьего ребенка она не хотела в силу сложного материального положения. Пермячка приехала в гости к своей знакомой, выпила и спровоцировала преждевременные роды. Она родила крепкую здоровую дочь, затем утопила ее в ванне. Тело младенца женщина сложила в пакет и спрятала в гараже.
В отношении детоубийцы возбудили уголовное дело. «Пермячка полностью признала свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил», — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.