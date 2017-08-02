Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Сенат США этот документ утвердил еще 27 июля. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщают агентство Bloomberg и CNN.
Как утверждают источники в Белом доме, санкции помимо России введены также в отношении Ирана и Северной Кореи, пишет «Газета.Ru». Новые антироссийские санкции предполагают запрет на частные инвестиции более 10 млн долларов с участниками сделок из РФ, также вводятся ограничения инвестиций в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долларов. В частности, эти санкции негативно отразятся на инвесторах газопровода «Северный поток-2».
Дональд Трамп, согласно подписанному документу, лишил себя права отменять санкции или выводить из-под них конкретных лиц личным указом. Это будет возможно только после согласования с Конгрессом США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления по ужесточению антироссийских санкций противоречивыми, напоминает «Национальная служба новостей».