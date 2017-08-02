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02 августа 2017
Главные новости Москвы
20:03  02 августа 2017 0

Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России

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Дональд Трамп утвердил новые антироссийские санкцииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Сенат США этот документ утвердил еще 27 июля. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщают агентство Bloomberg и CNN.

Как утверждают источники в Белом доме, санкции помимо России введены также в отношении Ирана и Северной Кореи, пишет «Газета.Ru». Новые антироссийские санкции предполагают запрет на частные инвестиции более 10 млн долларов с участниками сделок из РФ, также вводятся ограничения инвестиций в экспортные нефте- и газопроводы до 5 млн долларов. В частности, эти санкции негативно отразятся на инвесторах газопровода «Северный поток-2».

Дональд Трамп, согласно подписанному документу, лишил себя права отменять санкции или выводить из-под них конкретных лиц личным указом. Это будет возможно только после согласования с Конгрессом США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления по ужесточению антироссийских санкций противоречивыми, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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