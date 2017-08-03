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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
09:09  03 августа 2017 0

Жара уносит жизни российских туристов. У купавшейся в море девушки остановилось сердце

Жара на Средиземноморье уносит жизни россиянФото: Pxhere

В итальянском городе Версилия во время отпуска умерла 25-летняя россиянка, сообщает Life. Девушка отдыхала на пляже Фьюменто, когда во время купания ее самочувствие резко ухудшилось.

Спасатели пляжа бросились на помощь и вытащили ее из воды. Вскоре прибыла бригада скорой помощи, врачи которой констатировали остановку сердца. Что спровоцировало внезапную смерть — неизвестно.

Ранее «URA.RU» сообщало о смерти пятерых россиян на турецких курортах. Зачастую трагедию провоцирует аномальная жара, установившаяся на средиземноморском побережье. В кризисном центре МИД России советуют не находиться под прямыми солнечными лучами и постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Также на улицу следует выходить только с головным убором и питьевой водой. Специалисты рекомендуют умеренность в употреблении алкогольных напитков.

В начале августа во многих местах, которые так любят посещать российские туристы, установилась изнурительно жаркая погода, резко отличающаяся от привычного им климата. Ростуризм предупреждает: несмотря на непродолжительный срок отдыха отпускникам, особенно с маленькими детьми, следует выделить пару дней на адаптацию к новым условиям.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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