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Главные новости Свердловской области
10:33  03 августа 2017 0

В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет Москва—Сеул

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, взлет, аэрофлот
У маленькой пассажирки самолета резко поднялась температураФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер следовал из московского Шереметьево в столицу Кореи Сеул.

По данным «Интерфакса», причиной, по которой пилот запросил экстренную посадку, стала болезнь маленькой пассажирки.

«У девочки 2013 года рождения резко поднялась температура. Самолет благополучно приземлился. Медики приняли решение о госпитализации девочки с мамой», — сообщила начальник пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елена Епимахова.

Самолет сел в Кольцово в 1:35 по местному времени и через два часа после дозаправки проследовал дальше по маршруту. На его борту находились 391 пассажир и 13 членов экипажа.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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