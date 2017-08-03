{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,58
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
10:28  03 августа 2017 0

Россиянки не торопятся получать материнский капитал: количество обращений снизилось в четыре раза

Материнский капитал. клипарт, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
С начала года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение маткапиталаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В России резко уменьшилось количество желающих получить материнский капитал. Число обращений за сертификатами снизилось в четыре раза.

С начала текущего года, согласно информации Счетной палаты, было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Этого составляет около 23% от общего количества аналогичного периода прошлого года, сообщает «Экономика сегодня».

В то же время в пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что не видят проблем в сокращении количества выданных сертификатов.

«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — приводит ТАСС слова представителей ПФР.

Материнский капитал выдается в России с 2007 года в случае появления второго или последующих детей.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров