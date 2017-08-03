10:28 03 августа 2017 0

С начала года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение маткапитала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России резко уменьшилось количество желающих получить материнский капитал. Число обращений за сертификатами снизилось в четыре раза.

С начала текущего года, согласно информации Счетной палаты, было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Этого составляет около 23% от общего количества аналогичного периода прошлого года, сообщает «Экономика сегодня».

В то же время в пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что не видят проблем в сокращении количества выданных сертификатов.

«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — приводит ТАСС слова представителей ПФР.

Материнский капитал выдается в России с 2007 года в случае появления второго или последующих детей.