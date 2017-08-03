В России резко уменьшилось количество желающих получить материнский капитал. Число обращений за сертификатами снизилось в четыре раза.
С начала текущего года, согласно информации Счетной палаты, было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Этого составляет около 23% от общего количества аналогичного периода прошлого года, сообщает «Экономика сегодня».
В то же время в пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что не видят проблем в сокращении количества выданных сертификатов.
«Выдача материнских сертификатов носит заявительный характер. Сколько обратились, столько и выдали», — приводит ТАСС слова представителей ПФР.
Материнский капитал выдается в России с 2007 года в случае появления второго или последующих детей.