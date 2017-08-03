12:43 03 августа 2017 0

Дети мешают пермякам заниматься воркаутом Фото: Вадим Ахметов

В Сети обсуждают публикацию, которая появилась в паблике «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». Автор высказал резкое замечание в сторону людей, которые не уважают спортсменов и мешают заниматься воркаутом на специальной площадке в городском парке.

Спортсмен обратился к «тупой» части посетителей сквера, которые не понимают, зачем компания «ОРСО групп» построила площадку. Начал автор с родителей (пунктуация и грамматика сохранены здесь и далее — ред.)

«Добрый день! Обращаюсь к ТУПОЙ части посетителей сквера имени Миндовского и в частности СПОРТИВНОЙ площадки!!! Родители у которых не хватает ума не водить детей на площадку обратите внимание, что данная площадка доступна для посещения с 13 лет!!! В парке полно детских построек и каруселей! Зачем вы ведёте своих детей на спортивную площадку? Они мешаются заниматься, они подвергают себя и окружающих риску получения травмы!» — заявляет аноним. Ссылаясь при этом на информационную табличку, которая также запрещает «использовать оборудование не по назначению».

1/3 Информационная табличка, которую игнорируют пермяки Фото: паблик «Подслушано Пермь», «ВКонтакте»

Также спортсмен обращается к простым обывателям. «Весь парк заставлен лавками, а вы „инвалиды“ прётесь на СПОРТИВНУЮ площадку, чтобы посидеть на тренажёре! Тоже же касается тех, кто любит просто придти и постоять на площадке. Вы мешаете заниматься! Идите стоять, гулять в другом месте!» — взывает подписчик группы «Подслушано Пермь».

За несколько часов запись посмотрели почти девять тысяч человек. Солидарными, судя по «лайкам», оказались более 80 подписчиков группы, однако несколько десятков комментаторов выразили разные мнения. Евгений Шарифулин заметил: «Да сё равно будут ходить…» Яна Калеменева пошутила: «Щас яжматери понабегут». Одно из самых трезвых замечаний оставила Ксения Агеева, сказав: «При чем тут зал тренажерный (зал)? Он, может, и туда ходит, а дополнительно на улице — их же ставили заниматься. Автор прав, так как для детей это травмоопасно. Да и они там просто балуются, но никак не занимаются».