Волкова уличили во лжи: Навальный все-таки отдыхал во Франции

Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия вернулись с заграничного отдыха. Самолет, на котором прилетел политик из Парижа, приземлился в аэропорту Шереметьево 2 августа, в 23.55.
Кадры возвращения блогера на родину предоставил Life гражданский корреспондент. На съемке видно, как Навальный с женой следуют выходят из терминала и садятся в машину.
Оппозиционер отправился за границу в самый разгар кампании по открытию в регионах его штабов, 28 июля. Сразу же после того, как информация об отлете Навального на отдых во Францию появилась в СМИ, его помощник Леонид Волков поспешил эти сведения опровергнуть. Он заявил, что Навальный «в настоящий момент находится в Москве», добавив, что его руководитель может летать куда угодно, так как у него имеется загранпаспорт.
Недельный отпуск Навального на побережье в Руанне тоже не остался без внимания публики. Очевидцы запечатлели оппозиционера с супругой, неспешно прогуливавшихся по пляжу.