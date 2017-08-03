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03 августа 2017
Главные новости Москвы
13:47  03 августа 2017 0

Волкова уличили во лжи: Навальный все-таки отдыхал во Франции

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Возвращение оппозиционера из-за границы не прошло незамеченнымФото: Николай Бастриков © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия вернулись с заграничного отдыха. Самолет, на котором прилетел политик из Парижа, приземлился в аэропорту Шереметьево 2 августа, в 23.55.

Кадры возвращения блогера на родину предоставил Life гражданский корреспондент. На съемке видно, как Навальный с женой следуют выходят из терминала и садятся в машину.

Оппозиционер отправился за границу в самый разгар кампании по открытию в регионах его штабов, 28 июля. Сразу же после того, как информация об отлете Навального на отдых во Францию появилась в СМИ, его помощник Леонид Волков поспешил эти сведения опровергнуть. Он заявил, что Навальный «в настоящий момент находится в Москве», добавив, что его руководитель может летать куда угодно, так как у него имеется загранпаспорт.

Недельный отпуск Навального на побережье в Руанне тоже не остался без внимания публики. Очевидцы запечатлели оппозиционера с супругой, неспешно прогуливавшихся по пляжу.

Виктор Жуков
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