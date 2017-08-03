Челябинскую свалку закрывают досрочно

15:14 03 августа 2017 0

Челябинская свалка - одна из крупнейших в Россиии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская городская свалка, самый большой полигон в России из расположенных непосредственно на территории городов-миллионников, с 1 января 2018 года прекращает прием мусора. «Это произойдет, если минэкологии поможет нам решить вопрос с вывозом отходов на альтернативные площадки», — уточнил «URA.RU» пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов. Но эксплуатацию свалки могут приостановить уже сейчас, по решению суда.

Как стало известно «URA.RU», управление Росприроднадзора по Челябинской области 3 августа подало в арбитражный суд иск на челябинский МУП «Горэкоцентр» за нарушения при эксплуатации свалки. Поводом стали недавние пожары на полигоне, которые не могли потушить несколько суток. Речь идет о нарушении ст. 14 КОАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». У МУП «Горэкоцентр» лицензия есть, но часть работников полигона, отвечающих за безопасность, не имеет соответствующей аттестации. Если иск удовлетворят, эксплуатацию свалки могут приостановить на 90 дней. Начальник управления Россприроднадзора Виталий Курятников подтвердил «URA.RU» подачу иска.

Если работу свалки приостановят, МУП понесет большие убытки. К тому же, иск от Росприроднадзора не единственная проблема МУП «Горэкоцентр». В апреле на предприятии прошли обыски по делу о хищении из бюджета миллиона рублей.

В администрации Челябинска к иску Росприроднадзора отнеслись скептически. «Это происходит регулярно и ни к чему привести не может. Мусор вывозить некуда, поэтому приостановить работу свалки пока физически невозможно», — прокомментировал «URA.RU» Владимир Сафонов. В 2014 году полигон пыталась закрыть природоохранная прокуратура, но прием мусора продолжается до сих пор. Официально полигон, построенный в 1940 году, выведен из эксплуатации еще в 1990-х, но новую площадку до сих пор не построили и полигон остается действующим.

В 2017 году вопрос о закрытии свалки поставил губернатор Борис Дубровский. Рекультивация полигона была включена в нацпроект «Чистая страна». Область должна получить из федерального бюджета около 700 млн рублей, еще 100 миллионов выделят из регионального бюджета. Проект рекультивации должен быть готов к 1 июня 2018 года, спустя шесть месяцев после закрытия самой свалки. В минэкологии региона готовят новые площадки для приема мусора — в Полетаево и Копейске. Старую челябинскую свалку обещают полностью ликвидировать к 2020 году.