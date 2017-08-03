Челябинскую свалку закрывают досрочно

Челябинская городская свалка, самый большой полигон в России из расположенных непосредственно на территории городов-миллионников, с 1 января 2018 года прекращает прием мусора. «Это произойдет, если минэкологии поможет нам решить вопрос с вывозом отходов на альтернативные площадки», — уточнил «URA.RU» пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов. Но эксплуатацию свалки могут приостановить уже сейчас, по решению суда.
Как стало известно «URA.RU», управление Росприроднадзора по Челябинской области 3 августа подало в арбитражный суд иск на челябинский МУП «Горэкоцентр» за нарушения при эксплуатации свалки. Поводом стали недавние пожары на полигоне, которые не могли потушить несколько суток. Речь идет о нарушении ст. 14 КОАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без
Если работу свалки приостановят, МУП понесет большие убытки. К тому же, иск от Росприроднадзора не единственная проблема МУП «Горэкоцентр». В апреле на предприятии прошли обыски по делу о хищении из бюджета миллиона рублей.
В администрации Челябинска к иску Росприроднадзора отнеслись скептически. «Это происходит регулярно и ни к чему привести не может. Мусор вывозить некуда, поэтому приостановить работу свалки пока физически невозможно», — прокомментировал «URA.RU» Владимир Сафонов. В 2014 году полигон пыталась закрыть природоохранная прокуратура, но прием мусора продолжается до сих пор. Официально полигон, построенный в 1940 году, выведен из эксплуатации еще в 1990-х, но новую площадку до сих пор не построили и полигон остается действующим.
В 2017 году вопрос о закрытии свалки поставил губернатор Борис Дубровский. Рекультивация полигона была включена в нацпроект «Чистая страна». Область должна получить из федерального бюджета около 700 млн рублей, еще 100 миллионов выделят из регионального бюджета. Проект рекультивации должен быть готов к 1 июня 2018 года, спустя шесть месяцев после закрытия самой свалки. В минэкологии региона готовят новые площадки для приема мусора — в Полетаево и Копейске. Старую челябинскую свалку обещают полностью ликвидировать к 2020 году.