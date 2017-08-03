В Тобольске появился педофил. Силовики не хотят это признавать

В Тобольске, по информации источника «URA.RU», появился педофил. Как рассказал собеседник агентства на условиях анонимности, инцидент с насилием над ребенком произошел 28 июля в седьмом «А» микрорайоне.
Источник сообщил, что около 16:00 недалеко от автозаправочной станции «Лукойл» была совершена попытка изнасилования 10-летнего ребенка. Собеседник агентства отметил, что, возможно, тобольским родителям стоит внимательнее присматривать за своими детьми на прогулках.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» заявили, что не будут комментировать эту информацию. «Без комментариев», — отметили силовики.
Ранее по подозрению в педофилии был задержан тобольский футбольный судья Сергей Гусев. По информации источника агентства, он сознался в нескольких эпизодах. Сами жители Тобольска в соцсетях писали, что не верят в подобные обвинения.