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Главные новости Тюменской области
17:04  03 августа 2017 0

В Тобольске появился педофил. Силовики не хотят это признавать

Клипарт. Насилие , страх, подросток, боль, насилие, ребенок
В Тобольске напали на 10-летнего ребенка, рассказал источникФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тобольске, по информации источника «URA.RU», появился педофил. Как рассказал собеседник агентства на условиях анонимности, инцидент с насилием над ребенком произошел 28 июля в седьмом «А» микрорайоне.

Источник сообщил, что около 16:00 недалеко от автозаправочной станции «Лукойл» была совершена попытка изнасилования 10-летнего ребенка. Собеседник агентства отметил, что, возможно, тобольским родителям стоит внимательнее присматривать за своими детьми на прогулках.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» заявили, что не будут комментировать эту информацию. «Без комментариев», — отметили силовики.

Ранее по подозрению в педофилии был задержан тобольский футбольный судья Сергей Гусев. По информации источника агентства, он сознался в нескольких эпизодах. Сами жители Тобольска в соцсетях писали, что не верят в подобные обвинения.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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