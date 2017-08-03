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31 июля 2017
16:13  03 августа 2017 0

Юная пермячка выпала с балкона четвертого этажа: «Сама или нет?»

Проблемные объекты в сфере недвижимости. Курган, балконы, улица сибирская22
Очевидцы говорят, что перед падением девушки слышали пьяные крикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодая девушка выпала из окна четвертого этажа в Перми. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии. В полиции выясняют, была ли это попытка суицида, преступление или несчастный случай. Очевидцы говорят, что перед падением юной девушки слышали пьяные крики.

Трагедия произошла 1 августа поздно вечером. «В 11 вечера услышала пьяные крики на улице, вышла на лоджию. Оказалось, что раздаются они из дома напротив, 209-го. И в этот момент прямо на моих глазах с балкона на четвертом этаже выпадает человек. Сам или нет, из-за густых крон деревьев было не видно», — написала в соцсетях пермская журналистка Анна Водоватова. В полиции корреспонденту «URA.RU» пояснили, что с балкона выпала 22-летняя девушка. «Она получила травмы и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Пользователи соцсетей, знакомые с ситуацией, утверждают, что пострадавшая девушка находилась в гостях у подруги. Дома у нее остались двое детей в возрасте одного и двух лет. В пресс-службе краевого минздрава рассказали, что сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее ввели в состояние искусственной комы. У нее множество переломов, девушке уже провели несколько операций.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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