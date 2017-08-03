Путин запретил «Газпрому» строить дворцы на Дальнем Востоке

«Газпрому» необходимо воздержаться от возведения «дворцов» в ходе строительства объектов на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, открывая совещание по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.
«Если это „Газпром“, то здесь не должно быть никаких дворцов: здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств». — приводит слова президента РИА «Новости».
Владимир Путин отметил, что для семей работников предприятий необходимо создать комфортные жилищные условия. Именно вокруг новых предприятий, по его мнению, должны возникать современные города и поселки.
Ранее сообщалось, что Путин дал команду на заливку фундамента под возведение Амурского газоперерабатывающего завода, добавляет «Газета.Ru». В конце июля президент подписал поправки в закон о дальневосточном гектаре. Документ в том числе разрешает предоставлять земельные участки, на которых расположены защитные леса, и позволяет выдавать площади, которые находятся в границах охотничьих угодий, пишет «Национальная служба новостей». Россияне смогут также получить участки, которые указаны в лицензиях на пользования недрами.