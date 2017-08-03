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Главные новости Курганской области
18:51  03 августа 2017 0

В Кургане примут решение о банкротстве завода зятя Михалкова

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз
Вопрос по стратегическому курганскому предприятию решится 22 августаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заявление о банкротстве «Курганмашзавода» рассмотрят в арбитражном суде Зауралья 22 августа. Истцами о банкротстве предприятия в этот раз выступили представители белорусского завода и челябинские предприниматели.

Очередной иск о банкротстве единственного в РФ предприятия, создающего боевые машины пехоты (БМП), подали ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», а также ПАО «Челябинский кузнечно-литейный завод» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», сообщается в материалах дела на сайте арбитражного суда.

Как ранее писало «URA.RU», внеочередное общее собрание акционеров Курганского машиностроительного завода назначено на 15 сентября. Планируется, что на нем поднимут вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров КМЗ и избрании нового.

На предыдущем заседании в Совет директоров избрали председателя Михаила Болотина, а секретарем — Александр Божко. Однако против этого решения выступили Ростех и банк ВТБ, которые взялись вывести предприятие из кризиса. Тогда в состав совета директоров в числе прочих вошли бывший директор КМЗ, зять Никиты Михалкова Альберт Баков, Михаил и Григорий Болотины.

30 июня акционеры приняли решение о передаче оборонного предприятия от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех».

Нина Калинина
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