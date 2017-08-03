Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наши отношения с Россией находятся на опасно низком уровне. Вы можете поблагодарить за это конгресс», — написал американский президент.
Трамп также добавил, что «именно эти люди» провалили его программу медицинского страхования, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Накануне, 2 августа, американский лидер подписал пакет новых санкций в отношении России, КНДР и Ирана. Ранее документ одобрил конгресс США, уточняет телеканал 360. Предполагается, что закон станет самым масштабным с 2014 года, когда отношения РФ и Соединенных Штатов серьезно ухудшились из-за ситуации на Украине.