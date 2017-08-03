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03 августа 2017
19:26  03 августа 2017 0

Трамп нашел виновных в ссоре России и США. «Отношения находятся на опасно низком уровне»

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Трамп призвал американцев благодарить конгресс за плохие отношения с РоссиейФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в плохих отношениях с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наши отношения с Россией находятся на опасно низком уровне. Вы можете поблагодарить за это конгресс», — написал американский президент.

Трамп также добавил, что «именно эти люди» провалили его программу медицинского страхования, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 2 августа, американский лидер подписал пакет новых санкций в отношении России, КНДР и Ирана. Ранее документ одобрил конгресс США, уточняет телеканал 360. Предполагается, что закон станет самым масштабным с 2014 года, когда отношения РФ и Соединенных Штатов серьезно ухудшились из-за ситуации на Украине.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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