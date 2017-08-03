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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
20:39  03 августа 2017 0

Десантник, таранивший памятник Татищеву и де Геннину, оказался водителем-новичком

В крови водителя обнаружили 0,88 промилле алкоголяФото: группа ВК "Типичный Екатеринбург"

ГИБДД Екатеринбурга сообщило подробности ночного инцидента в центре Екатеринбурга, когда пьяный десантник на BMW протаранил памятник отцам-основателям города.

«Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 августа 2017 года напротив дома № 28 по улице Ленина. По предварительной информации, водитель двигался по улице Горького, на большой скорости не справился с управлением у дома № 4, переехал через бордюр, выехал на пешеходную зону и остановился на ступеньках, ведущих к памятнику Татищева и де Геннина. Оказавшимися по близости сотрудниками ППСП водитель автомашины BMW был задержан. У гражданина имелись явные признаки алкогольного опьянения», — сообщили «URA.RU» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По данным полиции, медицинское освидетельствование показало, что водитель был сильно пьян — в крови обнаружили 0,88 промилле. Кроме того, оказалось, что мужчина получил водительские права всего месяц назад. Известно, что 29-летний водитель Александр Гапон является жителем башкирского города Учалы. В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года — это решит суд.

Александр Лукманов
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