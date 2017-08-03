Шесть машин потеряли колеса в одной челябинской яме. ФОТО

Жители Челябинска обнаружили самый опасный участок дороги для автомобилей. На мосту Дзержинского 2 августа колес лишились сразу шесть машин.
Все пострадавшие автомобилисты въехали в яму, которая находится на мосту по направлению движения в сторону Ленинского района. Только за вчерашний день колеса потеряли сразу шесть авто.
Инцидент вызвал шквал гневных комментариев в соцсетях. «За что платим…», — возмутилась Галина Звездина в сообществе «Типичный Челябинск». «Во время дождя вообще не видно, по какому полотну едешь. Особенно, когда встречные едут. Так что не глаза здесь виноваты, а тот, кто отвечает за состояние дорог», — поддержал ее пользователь Алексей.
«Сначала заплати налог, а потом еще и резину с литьем покупать не раз. Кайфую с челябинских дорог», — иронизировал Ян Масалов. «Всего лишь 6 автомобилей? Что-то мало. Мне кажется, и без луж дороги такие аховые, что можно не только без колес остаться», — резюмировала Татьяна Пермякова.