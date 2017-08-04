02:26 04 августа 2017 0

Белый дом по-прежнему планирует сотрудничать с Москвой по ряду важных направлений Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Власти США с оптимизмом смотрят на перспективны сотрудничества с Россией, несмотря на новые экономические санкции. С такой оценкой выступила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России», — цитирует Науэрт «Газета.ру».



Заявление Науэрт стало ответом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который ранее заявил, что новые антироссийские санкции являются началом полномасштабной торговой войны. По мнению главы российского правительства, новые ограничения будут действовать дольше, чем знаменитая поправка Джексона—Вэника.