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04 августа 2017
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Главные новости Москвы
02:26  04 августа 2017 0

«Мы две сверхдержавы». Госдеп США не согласился с пессимизмом Медведева

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом по-прежнему планирует сотрудничать с Москвой по ряду важных направленийФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Власти США с оптимизмом смотрят на перспективны сотрудничества с Россией, несмотря на новые экономические санкции. С такой оценкой выступила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России», — цитирует Науэрт «Газета.ру».

Заявление Науэрт стало ответом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который ранее заявил, что новые антироссийские санкции являются началом полномасштабной торговой войны. По мнению главы российского правительства, новые ограничения будут действовать дольше, чем знаменитая поправка Джексона—Вэника.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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