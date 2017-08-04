Власти Украины введут визы для россиян уже этой осенью

06:20 04 августа 2017 0

Визовый режим между Россией и Украиной может быть введен уже в этом году Фото: Нина Калинина © URA.RU

Верховная Рада Украины осенью предпримет все усилия для ужесточения визового режима с Россией. По данным «Известий», единственным барьером для Киева в данном вопросе являются зеркальные меры, которые Москва примет в случае введения визовых ограничений.

Идея введения новых ограничений для россиян, пересекающих границу Украины, исходит сразу от нескольких партий. Несмотря на огромные противоречия внутри украинского истеблишмента, предложение об ужесточении визового режима, вероятнее всего, будет единогласно поддержано Радой.

«Правящие элиты готовятся к введению виз для россиян. Даже не сомневайтесь в этом. Они намерены протащить этот вопрос, потому что для них это очередной мощный повод сыграть на настроениях своего электората и антироссийской теме. Эта власть вкусила, как можно воевать и зарабатывать на этом деньги. Противоречия внутри страны сумасшедшие. Чтобы удержать власть, они легко введут визы», — рассказал «Известиям» представитель «Оппозицинного блока» Евгений Балицкий.

При этом эксперты не исключают, что конечный вариант законопроекта может быть более умеренным, поскольку в Киеве пока так и не решили, что делать с гражданами Украины, которых российские власти моментально отправят домой. «Чтобы люди ничего не видели и не слышали, надо оградить их от России. При этом самим депутатам хуже от визового режима не будет — они и так сюда не приезжают, а миллионы украинцев, работающих в России, столкнутся с проблемами», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.