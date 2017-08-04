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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
07:52  04 августа 2017 0

Большое жюри США расследует вмешательство России в выборы президента

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаги, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании
Дело о "вмешательстве России" вышло в США на новый этапФото: Анна Майорова © URA.RU

В США большое жюри коллегии присяжных будет расследовать дело о якобы вмешательстве РФ в выборы американского президента. Созвал экспертов спецпрокурор Америки Роберт Мюллер.

Решение Мюллера созвать специалистов для решения вопроса о «вмешательстве России в выборы главы США» говорит о том, что дело вышло на новый этап, передает телеканал 360. Большие жюри в США — «мощный инструмент», который позволяет оценить доказательства, собранные стороной обвинения.

Напомним, американские власти обвиняют РФ в организации хакерских атак, которые, по их мнению, повлияли на победу Дональда Трампа на выборах 2016 года. Подозрения стали предлогом для введения новых антироссийских санкций. Кремль информацию о вмешательстве в президентскую гонку в Америке опровергает. Эта тема 40 минут обсуждалась главами двух государств (России и США) во время первой встречи на саммите G20.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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