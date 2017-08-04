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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
08:58  04 августа 2017 0

Немецкая группа Scooter отыграет в Крыму несмотря на угрозы Украины

Музыкантам могут запретить въезд в страну на несколько летФото: Wikimedia Commons

Концерт немецкой группы Scooter состоится в Симферополе несмотря на угрозы Украины о возможном лишении свободы и штрафах за выступление в Балаклаве.

По сообщению «Национальной службы новостей», группа Scooter из Германии прилетела накануне в Крым для того, чтобы выступить на фестивале ZBFest 4 августа. «Полет прошел хорошо, завтра концерт», — заявил солист группы Эйч Пи Бакстера в аэропорту.

Ранее Украина заявляла, что немецким звездам может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Крыму. По данным СМИ Германии, это маловероятно, но солиста и музыкантов Scooter после выступления могут три года не пускать на Украину, уточняет RT.

Отметим, что 4 августа в первый день мероприятия в Балаклаве, помимо группы из Германии, выступит Сергей Галанин и Гарик Сукачев, 5 августа — группы «Градусы», «Ленинград», «L’ONE» и Дима Билан.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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