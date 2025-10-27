В Бугуруслане жестко убили учительницу гимназии
В Бугуруслане задушили учительницу физкультуры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Оренбургской области днем был убили учительницу физкультуры гимназии №1 города Бугуруслан. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Психопат задушил женщину в салоне ее же автомобиля днем на оживленной улице и попытался инсценировать аварию», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что инцидент случился на одной из оживленных улиц, когда учительница садилась в свой автомобиль.
Правоохранительные органы заявили, что сразу усомнились в версии о ДТП — на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти. Следователи выяснили, что задержанный состоял на психиатрическом учете и был знаком с потерпевшей. Отмечается, что у мужчины могли быть личные мотивы для нападения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как уточняет ТАСС, суд изберет меру пресечения 42-летнему мужчине, задержанному по подозрению в убийстве учительницы в городе Бугуруслане Оренбургской области. СК проводит проверку, опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить хронологию событий и причины конфликта.
- Гость27 октября 2025 14:51Из псих больницы выпускают на свободу , значит пусть несут ответственность за психа.