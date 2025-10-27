В Бугуруслане жестко убили учительницу гимназии

В Бугуруслане задушили учительницу физкультуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Оренбургской области днем был убили учительницу физкультуры гимназии №1 города Бугуруслан. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Психопат задушил женщину в салоне ее же автомобиля днем на оживленной улице и попытался инсценировать аварию», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что инцидент случился на одной из оживленных улиц, когда учительница садилась в свой автомобиль.

Правоохранительные органы заявили, что сразу усомнились в версии о ДТП — на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти. Следователи выяснили, что задержанный состоял на психиатрическом учете и был знаком с потерпевшей. Отмечается, что у мужчины могли быть личные мотивы для нападения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

