В Бугуруслане жестко убили учительницу гимназии

27 октября 2025 в 14:22
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Оренбургской области днем был убили учительницу физкультуры гимназии №1 города Бугуруслан. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Психопат задушил женщину в салоне ее же автомобиля днем на оживленной улице и попытался инсценировать аварию», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что инцидент случился на одной из оживленных улиц, когда учительница садилась в свой автомобиль.

Правоохранительные органы заявили, что сразу усомнились в версии о ДТП — на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти. Следователи выяснили, что задержанный состоял на психиатрическом учете и был знаком с потерпевшей. Отмечается, что у мужчины могли быть личные мотивы для нападения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как уточняет ТАСС, суд изберет меру пресечения 42-летнему мужчине, задержанному по подозрению в убийстве учительницы в городе Бугуруслане Оренбургской области. СК проводит проверку, опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить хронологию событий и причины конфликта.

  • Гость
    27 октября 2025 14:51
    Из псих больницы выпускают на свободу , значит пусть несут ответственность за психа.
