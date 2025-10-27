Логотип РИА URA.RU
В Кремле отреагировали на атомную подлодку, которой Трамп ответил на «Буревестник»

Песков: заявление Трампа об атомной подлодке у берегов России важно
27 октября 2025 в 14:35
Песков отреагировал на слова Трампа об атомной подлодке

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Заявление президента США Дональда Трампа об атомной подлодке у берегов России, которым он ответил на испытания новой российской ракеты «Буревестник», важно, но является точкой зрения американского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 

«Это точка зрения главы американского государства. Она важна», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что Путин, при всей своей открытости к налаживанию диалога со Штатами, в первую очередь руководствуется национальными интересами.

Так Песков ответил на вопрос о заявлении Трампа об атомной подлодке у берегов России. Ранее Путин объявил о завершении испытаний новой российской ракеты «Буревестник», которая в рамках тестов прошла расстояние в 14 тысяч километров и работала на ядерном энергоносителе. После этого президент США сказал, что им не нужно гнаться за Россией, поскольку у них якобы есть атомная подлодка где-то у берегов РФ.

