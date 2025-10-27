В Кремле отреагировали на подарок Дмитриева властям США с цитатами Путина
Идея подарить конфеты с цитатами Путина - Дмитриева, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Идея подарить властям США шоколадные конфеты с цитатами президента РФ Владимира Путина была личной инициативой специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговоров с журналистами.
«Это был личный выбор Дмитириева», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Кирилл Дмитриев подарил шоколадные конфеты с портретом Владимира Путина и его цитатами американским коллегам на встречах по российско-американскому диалогу в Нью-Йорке. Те же конфеты он подарил во время разговора с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной.
