В Кремле отреагировали на подарок Дмитриева властям США с цитатами Путина

Песков: идея подарить властям США конфеты с цитатами Путина была Дмитриева
27 октября 2025 в 14:35
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Идея подарить властям США шоколадные конфеты с цитатами президента РФ Владимира Путина была личной инициативой специального представителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе разговоров с журналистами.

«Это был личный выбор Дмитириева», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Кирилл Дмитриев подарил шоколадные конфеты с портретом Владимира Путина и его цитатами американским коллегам на встречах по российско-американскому диалогу в Нью-Йорке. Те же конфеты он подарил во время разговора с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной.

