Россиянам объяснили, почему теперь надо платить налог при продаже жилья

В октябре вступили в силу изменения в законодательстве о налогообложении доходов при продаже недвижимости. Новые поправки особенно важны для всех, кто планирует продать квартиру или дом, находившийся в собственности непродолжительное время. О новых нормах и причинах, по которым чаще придется платить налог при продаже жилья рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется», — заявил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru». Теперь сделки дарения проводят через нотариуса и сопровождают обязательной проверкой всех документов и сторон. Проверяется дееспособность участников, а также исключаются фиктивные трансферты, многие из которых становились способом ухода от налога. Любая спорная и явно искусственная схема рискует быть признанной недействительной по решению суда.