Украина выпустила по России почти 400 беспилотников
27 октября 2025 в 14:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За прошедшие сутки российские силы ПВО уничтожили 350 беспилотных аппаратов самолетного типа, принадлежавших ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (1)
- вопрос гр РФ27 октября 2025 14:32Трамп дал или у них заводы хорошо работают?
Следующий материал