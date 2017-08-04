Российский подросток без страховки поднялся на небоскреб в Мексике. ВИДЕО

09:13 04 августа 2017 0

Подростку помогли только в самом начале Фото: скрин с видео

Подросток из России залез без страховки на высотку в Мехико (Мексика). Видео с экстремальным подъемом уже разошлось по соцсетям.

В самом начале подъема по стене на крышу мексиканского небоскреба молодому россиянину помогали два местных жителя. После он без специальных средств самостоятельно забрался на крышу высокого здания в районе Поланко. Там юного «человека-паука» задержали силовики, передает RT.

Экстремалом оказался 17-летний россиянин Кирилл. Сейчас он находится в Национальном институте миграции, где проверяют легальность его пребывания в зарубежной стране, сообщает Nation News.