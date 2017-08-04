09:24 04 августа 2017 0

Елена Львовская серьезно пострадала Фото: АиФ-Челябинск

Пьяная киприотка сбила туристку из Челябинска. 57-летняя Елена Львовская находится в тяжелом состоянии, сейчас женщина в искусственной коме.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 30 июля, когда Елена переходила дорогу в районе гостиницы Flamingo Beach Hotel. После аварии туристку доставили в центральную больницу Никосии. За рулем машины, сбившей челябинку, находилась 28-летняя гражданка Кипра. Как передает портал cyplive.com, тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал, что автоледи была в состоянии алкогольного опьянения — 29 Мкг/100мл при максимально разрешенной дозе 22 Мкг/100мл. Второй тест, проведенный через некоторое время, показал 19 Мкг/100мл.

Подробности происшествия рассказали «АиФ-Челябинск» родственники пострадавшей. «Елена только прилетела, самолет приземлился в 23:00. Чтобы после перелёта снять сильную боль в спине (у женщины есть грыжи), сестра пошла поплавать в море. Она переходила дорогу от отеля, когда её сбила машина, — рассказала сестра Елены. — У нее ЗЧМТ, перелом ноги и травма таза. Состояние тяжелое. Врачи в Ларнаке собрали консилиум, по итогам которого увезли Елену в клинику города Никосия. Там провели успешные операции на ноге и тазе и ввели сестру в искусственную кому».

По словам родственников Львовской, компьютерная томография показала положительную динамику, скоро Елену должны вывести из комы, через неделю можно будет осуществлять транспортировку. Однако проблема в том, что страховка не покроет санавиацию. В страховой компании родным женщины заявили, что перевозка будет стоить около 50 тысяч евро.

«Нам нужна помощь, правовая в том числе, мы не знаем, что делать, как быть, — говорит сестра Львовской. — Лечение очень дорогое, а страховка вот-вот себя исчерпает. По показаниям сестру можно скоро перевозить, но как это сделать — мы не знаем». Родственники пострадавшей говорят, что консульство пока никак не помогало их семье, никаких мер не предпринимает виновница аварии. Она даже не пришла ни разу в больницу.