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Главные новости Тюменской области
09:58  04 августа 2017 0

Тюменские живодеры, вбивавшие гвозди в голову собаке, могут сесть в тюрьму

Зоозащитники привезли несчастное животное в ветклиникуФото: паблик "Тюмень" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменские живодеры, которые вбивали гвозди в голову собаки, стали фигурантами уголовного дела. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. История с издевательством над собакой, которая произошла в конце июля в поселке Винзили, получила большой общественный резонанс.

«Уголовное дело возбуждено вечером 3 августа по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних», — сообщили в пресс-службе. Статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до одного года.

Кошмарная история возмутила Тюмень несколько дней назад. Зоозащитники рассказали в соцсетях о том, как двое мужчин в поселке Винзили, который находится рядом с Тюменью, мучили собаку, вбивая ей в голову гвозди и выбивая зубы. Полицию к негодяям вызвали соседи, напуганные жутким воем несчастной дворняги. Как написали во «ВКонтакте» очевидцы на условиях анонимности, когда за собакой приехали зоозащитники, они увидели страшную картину: «весь коридор в квартире был залит кровью, все стены до потолка забрызганы кровью, собака лежала неподвижна».

По словам волонтера Дарьи Григорьевой, собака по кличке Линда принадлежит местной жительнице. В квартиру ее заманили двое мужчин, один из которых является ранее судимым жителем Винзилей, а второй приехал к нему в гости. Полицейским живодеры рассказали, что решили вылечиться от туберкулеза при помощи собачьего мяса. Просто так убивать пса им показалось скучно, и они решили поиздеваться над животным.

Тюменцы в соцсетях требовали назвать им адрес негодяев, чтобы наказать их собственными силами — по информации местных жителей, живодеров отпустили из отдела полиции и они дали объявление о сдаче в аренду своей квартиры. Зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы и обращались в прокуратуру для того, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.

Сейчас Линда идет на поправку, на днях она стала героем сюжета в программе на местном телеканале.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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