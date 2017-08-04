Путин выпустил в Байкал мальков омуля. ВИДЕО

10:50 04 августа 2017 0

Путин выпустил 50 тысяч рыб Фото: скрин с видео

Президент России Владимир Путин выпустил 50 тысяч мальков омуля в озеро Байкал. Это произошло во время посещения российским лидером Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Сначала президент отправил рыбу в воду с помощью сачка, остальную часть — потянув за рычаг на крышке специального контейнера. В процессе ему помогал руководитель проекта, который отметил, что «в этом деле важно не замочить обувь». В ответ глава государства заявил, что «с ботинками как-нибудь разберемся». Операторы снимали выпуск молоди, стоя в воде в специальных непромокаемых штанах, передает «Интерфакс».

Выпуск мальков в озере на Байкале проводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В проекте задействована компания «Рыбозавод Байкал» и местный филиал «Главрыбвода».

Во время поездки на Байкал Путин побеседует с губернаторами регионов, пострадавших от лесных пожаров, а также проведет совещание по развитию заповедника.