{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
10:50  04 августа 2017 0

Путин выпустил в Байкал мальков омуля. ВИДЕО

Путин выпустил 50 тысяч рыбФото: скрин с видео

Президент России Владимир Путин выпустил 50 тысяч мальков омуля в озеро Байкал. Это произошло во время посещения российским лидером Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

Сначала президент отправил рыбу в воду с помощью сачка, остальную часть — потянув за рычаг на крышке специального контейнера. В процессе ему помогал руководитель проекта, который отметил, что «в этом деле важно не замочить обувь». В ответ глава государства заявил, что «с ботинками как-нибудь разберемся». Операторы снимали выпуск молоди, стоя в воде в специальных непромокаемых штанах, передает «Интерфакс».

Выпуск мальков в озере на Байкале проводится в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В проекте задействована компания «Рыбозавод Байкал» и местный филиал «Главрыбвода».

Во время поездки на Байкал Путин побеседует с губернаторами регионов, пострадавших от лесных пожаров, а также проведет совещание по развитию заповедника.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров