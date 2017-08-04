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Главные новости Ямала
12:10  04 августа 2017 0

Салехардского мамонта спасли от дыма лесных пожаров с помощью противогаза. ФОТО

Клипарт
Салехардского мамонта спасли с помощью противогазаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Белая пелена гари от лесных уже вторую неделю окутывают столицу Ямала. Однако горожане не унывают. В социальных сетях быстро распространяется новый мем. На картинке — знаменитая скульптура мамонта, которая стоит около переправы через Обь между Салехардом и Лабытнангии спасается от дыма противогазом.

Тем временем спасатели начали справляться с горящими на Ямале лесами. По данным на утро 4 августа, на Ямале продолжает гореть 66,9 тысяч гектаров лесов. 3 августа горело 72,7 тысяч гектаров. За сутки пожарным удалось потушить 32 пожара на площади в более чем в 36 тысяч гектаров.

«Сегодня можно сказать, что пожаров практически нет, то есть обстановка резко изменилась, пожары локализованы. Сейчас мы стараемся не допустить задымления, которое из-за направления ветра идет на город» — передает пресс-служба ямальского ГУ МЧС слова заместителя командира авиационной эскадрильи ИЛ-76 Владислава Подобного.

Фото из группы «В Салехарде» во «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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