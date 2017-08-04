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Главные новости Челябинской области
11:45  04 августа 2017 0

Челябинского экс-сенатора Цыбко могут выпустить из ИВС

Приговор Цыбко необр
Константин Цыбко (в центре) уже обжаловал приговор и меру пресеченияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Бывший челябинский сенатор Константин Цыбко подал апелляционную жалобу на вердикт Озерского горсуда, признавшего его 3 августа виновным в получении взяток и приговорившего экс-чиновника к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей.

Одновременно он ходатайствовал об изменении меры пресечения. Цыбко просит не изолировать его от общества до окончания рассмотрения апелляции на приговор, сообщил «URA.RU» адвокат обвиняемого Константин Коваленко.

«Константин Цыбко пока находится в изоляторе временного содержания Озерска. Чувствует себя хорошо. К сотрудникам ИВС нет претензий — все ведут себя профессионально и корректно. Подал апелляцию на решение суда и серию ходатайств — об ознакомлении с приговором и об изменении меры пресечения. Константин Цыбко просит избрать ему любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — добавил адвокат.

Константин Цыбко был признан виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. А по другим у многих юристов и наблюдателей остались большие вопросы. Сам Константин Цыбко настаивает, что его оговорили. Ранее Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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