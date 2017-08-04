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04 августа 2017
Главные новости Москвы
13:02  04 августа 2017 2

Путин отказался возглавить сборную России по футболу

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент верит, что уровень игры у сборной может быть вышеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением, что сборная России по футболу заиграет только под его началом. Глава государства надеется, что спортсмены покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Перспективы сборной президент обсудил с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, пригласившим Путина на 100-летие города.

Семенов, рассказывая о предстоящем празднике, отметил, что в рамках юбилея запланированы и спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу. В этот момент президент поинтересовался у главы, как, по его мнению, российская сборная будет играть на чемпионате мира, передает ТАСС.

«Честно? Плохо», — высказался Семенов. Президент с собеседником не согласился: «Почему это плохо-то? Почему это пессимизм [такой]? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?» — сказал Путин. В ответ Семенов заявил, что российские футболисты «заиграют», только если тренером станет сам президент, добавляет «Утро.ру».

«Нет, — категорично возразил Путин. — Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята… будут стараться».

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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