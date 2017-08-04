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Главные новости Пермского края
13:22  04 августа 2017 2

Голодная пермячка ограбила магазин продуктов

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , корзина с продуктами
Деньги преступницу не интересовалиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми 27-летняя молодая женщина подозревается в разбойном нападении на магазин. Преступница похитила продукты питания, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Как выяснилось позже, это была зажигалка-пистолет.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 4 августа, в магазине по улице Композитора Глинки. Сообщение о разбое поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД РФ по Перми. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, рассказали в пресс-службе областного главка. Стражи порядка, опросив продавца, узнали обстоятельства нападения.

По подозрению в преступлении задержана ранее судимая, нигде не работающая местная жительница. Правоохранители установили, что она также причастна к совершению кражи. Возбуждены уголовные дела, молодую женщину заключили под стражу.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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