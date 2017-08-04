19:29 04 августа 2017 5

Позиция руководителя ЦИК Эллы Памфиловой верна, уверены замгенпрокурора и глава облизбиркома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Позиция главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявившей, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман лжет, жалуясь на непроходимость муниципального фильтра, обоснованна. Такого мнения придерживаются заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев и председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

«Довод ЦИК об отсутствии избирательного счета — серьезнейший, — поддержал Памфилову глава облизбиркома. — Речь идет все-таки об избирательном процессе и совокупности действий кандидата в его рамках. Транспортное обеспечение поддержки, изготовление листов и все остальное должно оплачиваться из этого спецсчета, это текущие расходы, которые оплачиваются в момент свершения кандидатом тех или иных действий. Поэтому, если кто-то говорит о возможности пройти муниципальный фильтр, следует спросить: „А было ли желание этот фильтр проходить?“ А заявлять о том, что выборы без тебя неконкурентные — ну, так это избирателю уже решать».

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев считает позицию главы ЦИК подкрепленной вескими основаниями. «Поводов для полемики не вижу, ситуация предельно очевидная. Позиция Эллы Александровны основана на конкретных нормативных положениях, потому она верная, логичная и взвешенная. В отличие от ее оппонента, который, похоже, сам с собой соревнуется в изворотливости, демагогии и патологическом остроумии. В обычной манере пытается очернить человека, который, образно говоря, „не пляшет под его дудку“», — сказал Юрий Пономарев.

В защиту Памфиловой высказалась и свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Он почему-то себя считал сильным конкурентом и ждал, что будет какое-то совершенно нереальное противостояние ему. А поскольку ждал его — особенно и не работал на результат. А понимая, что борьбы-то в итоге с ним никакой не было, он просто не работал и пропустил все. Нельзя сказать, что он вдоль и поперек изъездил всю область, ведь действительно были депутаты, готовые подписаться — некоторые даже обиделись, что оказались в итоги им не востребованы. С местным яблоком я разговаривала — он также не нашел с ними контакта. А Элла Александровна просто настроена, чтобы выборы были легитимными и открытыми, зачем ее так поливать — она вообще ни в чем не виновата», — поделилась позицией омбудсмен.

Возмущен поведением Ройзмана и его бывший соратник, экс-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. «Дискуссии тут нет — Элла Памфилова человек государственный и она не спорит с ним, она говорит: „Молодой человек, оформляйте правильно документы, открывайте счет и действуйте так, как того требует законодательство. Все“. А когда она говорит про невостребованные подписи — это чистая правда. Я лично знаю депутатов, которые были готовы отдать за него подписи и к которым он просто не обратился, потому что никуда не собирался изначально. Вообще, я считаю его политическим мошенником и не понимаю, почему на все его оскорбления в адрес не только председателя ЦИК, но еще и женщины, а также голословные обвинения выборов в бесчестности не отреагировала прокуратура», — возмутился Кабанов, поделившись планами «в ближайшее время ответить Ройзману на его высказывания в видеоблоге».

Глава ЦИК Элла Памфилова, напомним, назвала жалобы экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» на непроходимость муниципального фильтра «домыслами, истериками и инсинуациями». Кандидату требовалось собрать от 126 до 132 подписей в 55 муниципалитетах. «По итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов и городских округов, представляющих 72 муниципальных района или городских округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы», — пояснила ранее Памфилова.

Выборы в Свердловской области пройдут 10 сентября 2017 года. Накануне в качестве кандидата был официально зарегистрирован врио губернатора Евгений Куйвашев, выдвинутый «Единой Россией». Кроме него, в кампании принимают участие депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин, выдвинутый «Справедливой Россией», депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов от КПРФ и депутат Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР.