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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:11  04 августа 2017 0

В Свердловской области стартовала предвыборная лотерея. Она начнется с песен, закончится раздачей квартир

Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, новостройки, новое жилье, ключи от квартир
Уйти с выборов можно с ключами от новой квартирыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторы свердловского фестиваля «Уральские самоцветы» утвердили список городов, в которых в день выборов 10 сентября всем избирателям будут выданы ценные призы.

Как сообщил «URA.RU» представитель организаторов акции, в него вошло 20 муниципалитетов: Арамиль, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сысерть, Серов.

Суда по численности населения этих городов, фестиваль охватит более 40% населения области. Подарочный фонд, по предварительным данным, будет включено не менее 10 квартир, 130 автомобилей, десятки тысяч единиц бытовой техники и сотни тысяч сувениров.

Официальная схема финансирования фестиваля пока не раскрывается. Участники проекта предполагают, что деньги на него через Уральскую промышленную палату будут вносить все представленные в регионе финансово промышленные холдинги.

С 1 августа началась «творческая часть» фестиваля. В ее рамках в перечисленных выше городах до дня выборов будут проходить концерты и смотры самодеятельности.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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