Организаторы свердловского фестиваля «Уральские самоцветы» утвердили список городов, в которых в день выборов 10 сентября всем избирателям будут выданы ценные призы.
Как сообщил «URA.RU» представитель организаторов акции, в него вошло 20 муниципалитетов: Арамиль, Артемовский, Асбест, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сысерть, Серов.
Суда по численности населения этих городов, фестиваль охватит более 40% населения области. Подарочный фонд, по предварительным данным, будет включено не менее 10 квартир, 130 автомобилей, десятки тысяч единиц бытовой техники и сотни тысяч сувениров.
Официальная схема финансирования фестиваля пока не раскрывается. Участники проекта предполагают, что деньги на него через Уральскую промышленную палату будут вносить все представленные в регионе финансово промышленные холдинги.
С 1 августа началась «творческая часть» фестиваля. В ее рамках в перечисленных выше городах до дня выборов будут проходить концерты и смотры самодеятельности.