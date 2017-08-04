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Главные новости Пермского края
17:25  04 августа 2017 0

«Он ей во всем помогал». Пермяк из-за денег «заказал» собственную сестру

Наручники, наручники, арест, заключение
У брата и сестры были теплые отношения, но между ними встали деньгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя Перми заподозрили в том, что он заказал убийство собственной сестры. За работу киллеру он пообещал семь миллионов. Жена подозреваемого говорит, что у ее мужа были хорошие отношения с сестрой, и она не понимает, как такое могло произойти.

По версии следствия, 36-летний пермяк начал готовить преступление против своей 48-летней сестры в 2017 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Женщина имеет собственный бизнес, три квартиры и загородный дом. Брат польстился на ее имущество, ведь он — единственный родственник бизнес-вумен, поэтому в случае смерти ее все ее имущество должно достаться именно ему, сообщает 59.ru. Мужчина обратился к своему знакомому, с которым ранее сидел в колонии. Он пообещал сокамернику семь миллионов за исполнение убийства, но тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию. В итоге «заказчика» задержали и заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству по найму».

Жена подозреваемого рассказала «URA.RU», что отношения ее супруга и его сестры были хорошими. «Я не знаю даже, как это вообще все могло произойти. Мой муж работал у своей сестры, он ей во всем помогал», — говорит собеседница.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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