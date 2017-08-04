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04 августа 2017
Главные новости Москвы
18:14  04 августа 2017 0

Преемник Малахова провалил кастинг в «Пусть говорят»

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
Изменения коснулись и локации программы, теперь она не снимается в «Останкино»Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Возможный преемник Андрея Малахова в телешоу «Пусть говорят» провалил кастинг. Ведущий «Новостей» и «Времени» Дмитрий Борисов побывал на записи тестовой программы, но впечатлить руководство не смог.

Как сообщает «Дни.ру» со ссылкой на участницу массовки, Дмитрий Борисов, привыкший читать с листа, чувствовал себя не в своей тарелке. «Приезжаю в павильон на улицу Лизы Чайкиной, вижу декорации „Пусть говорят“, а Малахова нет. Нам сообщили, что идут пробы новых ведущих, и запись, скорее всего, нигде не покажут», — цитирует источник издание.

Третий сезон шоу должен стартовать уже через месяц, но замены Малахову пока нет.

Кстати, изменения коснулись и локации программы, теперь она не снимается в «Останкино». Возможно, это скажется на настрое героев. Сообщается, что длинные коридоры телецентра позволяли морально ломать и запутывать участников шоу.

Ранее певец Филипп Киркоров серьезно поговорил с телеведущим Андреем Малаховым, собирающимся увольняться с «Первого канала». Об этом музыкант сообщил в личном аккаунте в Instagram. Активно обсуждается слух, что Малахов перейдет на канал «Россия».

Виктор Дорофеев
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