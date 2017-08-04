Преемник Малахова провалил кастинг в «Пусть говорят»

Возможный преемник Андрея Малахова в телешоу «Пусть говорят» провалил кастинг. Ведущий «Новостей» и «Времени» Дмитрий Борисов побывал на записи тестовой программы, но впечатлить руководство не смог.
Как сообщает «Дни.ру» со ссылкой на участницу массовки, Дмитрий Борисов, привыкший читать с листа, чувствовал себя не в своей тарелке. «Приезжаю в павильон на улицу Лизы Чайкиной, вижу декорации „Пусть говорят“, а Малахова нет. Нам сообщили, что идут пробы новых ведущих, и запись, скорее всего, нигде не покажут», — цитирует источник издание.
Третий сезон шоу должен стартовать уже через месяц, но замены Малахову пока нет.
Кстати, изменения коснулись и локации программы, теперь она не снимается в «Останкино». Возможно, это скажется на настрое героев. Сообщается, что длинные коридоры телецентра позволяли морально ломать и запутывать участников шоу.
Ранее певец Филипп Киркоров серьезно поговорил с телеведущим Андреем Малаховым, собирающимся увольняться с «Первого канала». Об этом музыкант сообщил в личном аккаунте в Instagram. Активно обсуждается слух, что Малахов перейдет на канал «Россия».