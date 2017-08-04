13:52 04 августа 2017 2

Разговор друзей состоялся в День ВДВ Фото: Instagram Киркорова

Известный певец Филипп Киркоров серьезно поговорил с телеведущим Андреем Малаховым, собирающимся увольняться с «Первого канала». Об этом певец сообщил в личном аккаунте в Instagram.

Встреча Филиппа Киркорова и Андрея Малахова состоялась в отеле курорта Порто-Черво на севере Сардинии. Артист выложил фото с вечеринки, на которой веселился вместе с ведущим. «Приехал к другу на очень серьезный разговор», — написал король эстрады.

Встречу подтвердил и Малахов. В соцсети он выложил фото, где они с Киркоровым на тусовке. «Продолжали до ночи поднимать за ВДВ», — подписал ведущий снимок в своем аккаунте в Instagram. Подписчики надеются, что Киркоров уговорит Малахова не переходить на работу в ВГТРК, передает портал Dni.ru.

4 августа журналисты сообщили новую версию перехода Малахова на другой телеканал. Согласно ей, журналист уходит с «Первого канала» из-за обиды на внука Аллы Пугачевой — Никиту Преснякова, который не пригласил телеведущего на свадьбу. Также ранее говорилось о конфликте Андрея Малахова с продюсером Натальей Никоновой, давшей установку брать для выпусков «Пусть говорят» больше политических тем.