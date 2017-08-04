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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
18:24  04 августа 2017 0

«Выбросили в окно третьего этажа». Свердловский экс-депутат убит во Вьетнаме

Молодой политик погиб в пьяной дракеФото: страница VK Сергея Чебана

Во Вьетнаме убит 32-летний Сергей Чебан, сложивший полномочия депутата Нижнесергинской Думы в марте 2017 года. Тело погибшего сегодня доставили в Екатеринбург.

Как сообщила «URA.RU» друг семьи Елена, Сергей Чебан вместе с женой и полуторагодовалым ребенком улетел в курортный город Нячанг во Вьетнаме 20 июля. В понедельник, 25 июля, вечером он оставил жену в номере отдыхать, а сам пошел в клуб.

«Как нам сообщили, там он познакомился с какой-то девушкой, наверняка подставной, выпил и с ней поехал в другой клуб, где были одни вьетнамцы. В результате произошла драка, и его выбросили в окно с третьего этажа. После падения он был еще жив, его отвезли в больницу, но в пять часов утра Сережа скончался», — рассказала «URA.RU» Елена.

Вьетнамские полицейские по подозрению в убийстве задержали троих местных жителей, позже отпустили их под подписку о невыезде. Российский консул, к которому обратилась за помощью вдова, помог ей с переводчиком и отправкой тела на родину. Похороны Сергея Чебана пройдут 5 августа в Екатеринбурге на Северном кладбище.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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