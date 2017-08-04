Во Вьетнаме убит 32-летний Сергей Чебан, сложивший полномочия депутата Нижнесергинской Думы в марте 2017 года. Тело погибшего сегодня доставили в Екатеринбург.
Как сообщила «URA.RU» друг семьи Елена, Сергей Чебан вместе с женой и полуторагодовалым ребенком улетел в курортный город Нячанг во Вьетнаме 20 июля. В понедельник, 25 июля, вечером он оставил жену в номере отдыхать, а сам пошел в клуб.
«Как нам сообщили, там он познакомился с какой-то девушкой, наверняка подставной, выпил и с ней поехал в другой клуб, где были одни вьетнамцы. В результате произошла драка, и его выбросили в окно с третьего этажа. После падения он был еще жив, его отвезли в больницу, но в пять часов утра Сережа скончался», — рассказала «URA.RU» Елена.
Вьетнамские полицейские по подозрению в убийстве задержали троих местных жителей, позже отпустили их под подписку о невыезде. Российский консул, к которому обратилась за помощью вдова, помог ей с переводчиком и отправкой тела на родину. Похороны Сергея Чебана пройдут 5 августа в Екатеринбурге на Северном кладбище.