18:44 04 августа 2017 0

Денис Рыжий защитил право не выплачивать банкам долги в Верховном суде РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Челябинского регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий избежит личного банкротства. Верховный суд РФ оставил в силе решение областного арбитражного суда, по которому Рыжий должен своим кредиторам только три миллиона рублей, а не 78. Если Рыжий в течение двух лет погасит эту сумму, он будет свободен от всех долгов. Соответствующее решение выложено на сайте арбитражного суда.

Согласно базе данных судебных приставов, задолженность Дениса Рыжего по кредитам, контрактам и иным платежам составляет 109 млн рублей. В ноябре 2015 года челябинский арбитраж принял к рассмотрению иск свердловского предпринимателя Якова Невелева о банкротство Рыжего. Подали в суд и другие кредиторы. Суд признал долги на 78 млн, но в январе 2017 года, постановил, что Денис Рыжий должен выплатить в течение 2,5 лет только три миллиона рублей.

Кредиторы, Яков Невелев и банк «Снежинский», оспорили это решение. Восемнадцатый арбитражный суд удовлетворил их требования в марте 2017 года. Кредиторы готовились выставить Денису Рыжему новые суммы. В мае окружной арбитражный суд рассмотрел кассацию руководителя исполкома ОНФ, оставил в силе решение о долге в три миллиона рублей. Банк «Снежинский» оспорил уже это решение, подав жалобу в Верховный суд РФ. Высшая судебная инстанция отказала банку. В итоге Денис Рыжий исполнит решение суда самой первой инстанции и выплатит только три миллиона рублей.

Не сможет пока получить с Рыжего четыре миллиона рублей комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска (КУиЗО). Суд уже включил КУиЗО в число кредиторов, но после решения Верховного суда РФ, эту сумму придется взыскивать по новому иску.