19:19 04 августа 2017 0

Литовское правосудие тоже ждет Ромаса: на его счету - семь убитых полицейских Фото: со страницы Замольскиса в соцсетях

Легендарный киллер Ромас Замольскис — член банды Клока, приговоренный к 16 годам лишения свободы и отбывающий наказание в ИК-10 в Екатеринбурге, объявил голодовку и требует экстрадировать его в Литву. Об этом «URA.RU» сообщила жена осужденного Светлана Мякотина.

Посетив своего мужа в колонии, она опубликовала в соцсетях пост: «Какой ужас я сегодня увидела. Я мужа не видела 4 мес., а там просто кожа да кости, худющий, вид как у Фредди Крюгера!». За несколько дней до этого она сообщила, что Замольскис объявил сухую голодовку из-за того, что его обращения в госорганы уходят с большой задержкой, а начальник отряда не записывает его на прием к администрации учреждения.

«Голодовку он начал 31 июля в 6 утра», — сообщила «URA.RU» жена киллера.

Она даже привезла с собой сына и дочь (двоих детей киллера), которых поставила перед воротами ИК и сфотографировала с заявлением на имя начальника «десятки». В итоге ей удалось добиться встречи с руководителем колонии.

«Он вызвал начальника отряда и пообещал мне, что будут приняты меры», — говорит Мякотина. Ей также удалось во время свидания уговорить мужа прекратить голодовку. «Он попил с нами воду с сахаром и сказал, что сходит на ужин», — рассказала Мякотина.

Жена киллера поставила детей перед воротами колонии с заявлением на имя начальника ИК ФОТО: со страницы Светланы Мякотиной

Еще одним требованием Замольскиса было выдать его Литве: власти этой страны (где он, по версии следствия, застрелил семерых полицейских) не отвечают на его запросы, поэтому киллер просит российские власти отдать его в руки литовского правосудия. «Если его экстрадируют, я вместе с детьми поеду за ним», — заявила агентству супруга боевика.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, вопрос об экстрадиции Замольскиса в Литву очень непростой.

«Он действительно в последнее время стал проситься на родину, — рассказывает она. — Недавно побывавшая на Урале делегация Посольства Литовской Республики навестила его — он передал свое желание отбывать наказание на родине. Там за ним тоже числятся преступления, он обвинялся в заказных убийствах, несколько лет находился в розыске».

Между тем, по словам Мерзляковой, киллер осужден за преступления, совершенные на территории Российской Федерации, и литовское посольство не вправе решать вопрос о его переводе в свою республику. «Послу было заявлено, что ГУФСИН России по Свердловской области передаст в уполномоченные органы Литовской Республики информацию о желании осужденного Замольскиса. Вопрос можно решить на межгосударственном уровне. Если Литовская Республика запросит этого осужденного, соответствующие ведомства рассмотрят запрос и, возможно, передадут. Процесс это длительный и непростой, объявлением голодовки вопрос не решается».

В Главном управлении ФСИН по Свердловской области так прокомментировали ситуацию с Замольскисом. «Осужденный за многочисленные преступления гражданин З. принимает пищу, — заявил „URA.RU“ руководитель пресс-службе пенитенциарного ведомства Александр Левченко. — Вопрос об экстрадиции граждан не относится к компетенции ГУФСИН России по Свердловской области. Материалы о запросе гражданина З. направлены в вышестоящие инстанции. Осужденный физически здоров, и его вес соответствует всем общефизическим показателям человека».

Напомним, члены банды Клока (Михаил Клок, литовский киллер Ромас Замольскис и владелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров) обвинялись в целом ряде преступлений: кража, грабеж, мошенничество, разбой, незаконный оборот оружия и покушение на убийство. На их счету — ограбление часового магазина «Cтудия времени», кража спецтехники с предприятий ООО «Домострой» Владимира Ромаса, кража БМВ Х5, а также мошенничеством с активами «Базы на Комсомольской». Самым громким эпизодом банды стал взрыв гранаты над балконом одного из заемщиков «Уралтрансбанка» в Екатеринбурге в 2004 году.

6 июля 2016 года суд признал их всех виновными и приговорил к колонии строгого режима, дав Клоку 4 года, Поварову 11 лет, Замольскису 16 лет лишения свободы. Параллельно с расследованием дел банды Клока силовики стали раскручивать дело о пытках в ИК-2 Екатеринбурга: год назад, после публикации видео пыток в ИК-2, ФСБ задержала замначальника колонии Михаила Белоусова, которого обвиняли в превышении полномочий и организации истязаний арестантов с помощью заключенных-активистов (суд арестовал его). На днях в Екатеринбурга начался суд по его делу.