Нового свердловского мэра не пустили в зал на инаугурацию

Инаугурация нового мэра Богдановича Владимира Голованова состоится на крыльце администрации города. Сотрудники городской ратуши не предоставили для церемонии вступления в должность зал, объяснив это запланированным на это же время совещанием.
«Инаугурация намечена на 10:00 7 августа. Вот только в администрации в ответ на просьбу предоставить зал для этого события сообщили, что в это время там будет проходить какое-то совещание, — рассказал „URA.RU“ депутат местной думы Леонид Нохрин. — Владимир Голованов воспринял это спокойно. Сказал, раз не получится в зале, значит, проведем на улице».
Дозвониться до Владимира Львовича, чтобы выяснить, воспринял ли он отказ администрации как попытку помешать инаугурации, не удалось.
В четверг, 3 августа, напомним, дума Богдановича единогласно избрала Голованова мэром. За его предшественника — Владимира Москвина — не проголосовал ни один депутат.