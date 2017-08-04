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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
21:00  04 августа 2017 0

Нового свердловского мэра не пустили в зал на инаугурацию

Чечня, магазин закрыта
Из-за совещания инаугурация мэра Богдановича пройдет на улицеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инаугурация нового мэра Богдановича Владимира Голованова состоится на крыльце администрации города. Сотрудники городской ратуши не предоставили для церемонии вступления в должность зал, объяснив это запланированным на это же время совещанием.

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«Инаугурация намечена на 10:00 7 августа. Вот только в администрации в ответ на просьбу предоставить зал для этого события сообщили, что в это время там будет проходить какое-то совещание, — рассказал „URA.RU“ депутат местной думы Леонид Нохрин. — Владимир Голованов воспринял это спокойно. Сказал, раз не получится в зале, значит, проведем на улице».

Дозвониться до Владимира Львовича, чтобы выяснить, воспринял ли он отказ администрации как попытку помешать инаугурации, не удалось.

В четверг, 3 августа, напомним, дума Богдановича единогласно избрала Голованова мэром. За его предшественника — Владимира Москвина — не проголосовал ни один депутат.

Сергей Демин
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