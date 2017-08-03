Свердловские депутаты сняли с должности скандального мэра

19:51 03 августа 2017 0

За Владимира Москвина не проголосовал ни один депутат Фото: Макс Фадеев

Дума Богдановича выбрала нового главу городского округа. По итогам голосования Владимира Москвина в этой должности сменил Владимир Голованов. Об этом «URA.RU» рассказал знакомый с ситуацией источник в местной администрации.

По словам собеседника агентства, за Голованова проголосовали 11 из 16 депутатов Думы (пятеро отсутствовали), в то время как Москвина не поддержал ни один из них. Последний, к слову, занимал эту должность с 2012 года, и за пять лет работы со стороны коллег к нему накопилось множество претензий.

Ранее депутаты обращались с жалобой на главу к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву, отмечая, что не будут поддерживать его кандидатуру на выборах. В качестве причин называли неэффективную работу, плохие отношения с Думой и «дискредитацию „Единой России“». В последнем случае речь шла о поддержке Москвиным на выборах в региональное Заксобрание кандидата от партии «Справедливая Россия» Марины Сидоровой.

За Владимира Голованова отдали голос все 11 присутствующих думцев Фото: Макс Фадеев

Кроме того, одним из последних скандалов, связанных с теперь уже бывшим мэром, стало возбуждение в отношении него уголовного дела. Как предполагают следователи, Москвин нанял юриста для поиска компромата на своего конкурента и предшественника Андрея Быкова, расплатившись за эти услуги бюджетными деньгами.

На официальном сайте администрации Богдановича на момент публикации материала никаких изменений не произошло. Главой городского округа на главной странице по-прежнему значится Владимир Александрович. Дозвониться до него не удалось.

По данным из открытых источников, новый мэр Владимир Голованов во времена правления Быкова [2000—2012 годы] занимал должность начальника финансового управления в городской администрации. С 2014 года вышел на пенсию. В июле 2017 годы был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа Богданович по четырехмандатному избирательному округу № 5. Связаться с Владимиров Львовичем на момент публикации материала также не удалось.